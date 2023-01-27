«Ростелеком» делает томские дома цифровыми

Фото: "Ростелеком"

В 2022 году количество камер видеонаблюдения цифровой платформы «Ростелеком Ключ» в Томской области выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Стабильно высоким спросом у жителей пользуется «Умный домофон» и набирающая обороты опция «Умный доступ» (СКУД). На треть увеличилось число установленных «Умных шлагбаумов» с системой для автоматического распознавания и проезда спецтехники на придомовую территорию: пожарной, скорой помощи, полиции и МЧС.

«“Ростелеком” предлагает своим клиентам только современные, технологичные и проверенные продукты, которые способны сделать жизнь людей действительно лучше. Каждый элемент “Ключа” решает вопросы безопасности и порядка в доме, подъезде и во дворе. Многие собственники и управляющие компании после установки одного сервиса в дальнейшем подключают и другие», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В январе оператор продолжил подключать жилые здания Томска к сервисам экосистемы «Ростелеком Ключ» и установил в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск ул. Водяная, 18А, четыре смарт-домофона и смонтировал девять внутренних видеокамер. Вместе с тем комплексное видеонаблюдение появилось и в многоэтажке на улице Белинского, 28/1. Также платформой активно пользуются жители не только областного центра, но и городов Стрежевого и Северска.

«Ростелеком Ключ» — это полностью российское решение, созданное разработчиками федерального провайдера для обеспечения безопасности и управления жилыми комплексами.

Многофункциональная платформа включает в себя «Комплексное видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умный доступ» (СКУД), «Умный шлагбаум» и «Умные счетчики», управляемые через единое мобильное приложение «Ключ». Сервисы являются универсальным инструментом для повышения безопасности и комфорта жителей, которые могут применяться как в отдельном доме, так и в масштабах микрорайона. Услуги можно подключать выборочно или в комплексе.

Получить дополнительную информацию о цифровом сервисе «Ростелеком. Ключ» можно на сайте Ростелекома или по номеру телефона в г. Томске 8 3822 58 23 18.