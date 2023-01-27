В декабре 2023 года в Томске закончат капитальный ремонт школы №38

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в 2023 году завершат капремонт школы №38. В отремонтированном учреждении появится цифровая лаборатория, музей и пространство детских инициатив. Ход ремонта школы проверил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Во время обхода учреждения, начальник Департамента капитального строительства Александр Суходолов рассказал, что объект капремонта не самый простой, из-за переменной этажности школы. Он отметил, что в здании предусмотрена замена кровли и перекрытия, а также планируется усилить проемы окон. Помимо этого, в школе будут заменены все инженерные коммуникации и обустроена современная система вентиляции. Кроме этого, на базе школы есть тир.

И.о. мэра Михаил Ратнер также заявил, что со стороны администрации будет усилен контроль за исполнением и соблюдением сроков выполнения ремонта, чтобы не было задержек и просроченных контрактов.

На данный момент все работы в учреждении идут в плановом режиме.

Напомним, что согласительная комиссия по бюджету Томска увеличила расходы на ремонт школы №38 на 32,7 млн рублей, доведя общий проект бюджета на 2023 год до 204,2 млн рублей. Ранее сообщалось, как изначально проект бюджета на ремонт школы по улице Ивана Черных, 123/1 предполагал расходы в размере 171,5 млн рублей. Здание школы построено в 1970 году и нуждается в капитальном ремонте, так как его не проводили за полвека ни разу.