В 2023 году в Томске увеличится взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов

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На заседании комитета городской думы Томской области обсудили вопрос повышения цен на капитальный ремонт общего имущества. В 2023 году он увеличится до 9 рублей, 18 копеек, сообщается в пресс-службе областной администрации.

Как заявил глава департамента городского хозяйства Руслан Абасов, увеличение цены связано с ремонтными работами, которые планируется провести в многоквартирных домах города. Общая сумма ремонта составит около 700 млн рублей.

Фонд капитального ремонта установит сроки работ для каждого дома. Жильцам рассказали, что, если они их не устроят, то ремонт можно начать раньше самостоятельно. В таком случае, потраченные взносы вычтут из платежей.

Уточняется, что в 21 доме города закончат ремонтные работы 2021-2022 года. В них утеплят и отремонтируют фасады и кровли. Также планируются работы по газоснабжению и внутридомовым инженерным системам. Помимо этого, в некоторых домах проведут монтажные и фундаментальные работы. Ещё для 64 многоквартирников разработают проекты ремонта.