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НовостиОбщество27 января 2023 6:16

Более 32 тысяч владельцев оружия были зарегистрированы в Томской области

В регионе в использовании находится более 61 тысячи оружия
Ксения Высотина

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томской области официально зарегистрированы более 32 тысяч владельцев оружия. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Уточняется, что за период 2022 года в Центр и его структурные подразделения поступило 21319 заявлений от физических и юридических лиц, из которых 20952 подали в электронном виде через портал государственных услуг. За нарушения правил оборота оружия изъято более 1800 единиц оружия и около 16 тысяч патронов различного калибра.

Также добавляется, что в прошлом году добровольно сдали 78 штук гладкоствольного оружия, 16 ружей с нарезным стволом, два газовых оружия, 669 патронов. Общая сумма выплаты составила более 978 тысяч рублей.

В регионе было проведено более 33 тысяч проверок условия хранения орудия, за это время выявлено около 1100 нарушений.