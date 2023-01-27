Жители Томской области поделились фотографиями самого крупного улова рыбы

Фото: Рыбанутые

Жители Томской области регулярно делятся своими достижениями в плане ловли рыбы. В этот раз журналист "АиФ-Томск" решил собрать в один материал самые крупные уловы, показав, на сколько высоко мастерство томских рыбаков.

Фото: Рыбанутые

Январь стал удачным временем для того, чтобы больше времени провести на реке и озере.

Фото: Рыбанутые

Однако некоторые рыболовы жаловались на плохие погодные условия и недостаточный клев.

Фото: Рыбанутые

Подборка "АиФ-Томск" говорит о том, что для удачной ловли нет никаких преград.

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