Житель Малиновки Томской области хранил в своем доме наркотики

Фото: Томская полиция

Жители Кривошеинского района Томской области обратились в полицию с заявлением, что их односельчанин из Малиновки хранит дома наркотические средства. После экспертизы информация подтвердилась.

"При проведении оперативных мероприятий сведения подтвердились. В ходе обследования места жительства 36-летнего ранее судимого мужчины, полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения", - говорится в сообщении.

После проведения экспертизы выяснилось, что растение действительно является незаконным наркотиком растительного происхождения. Его общая масса составила 376 грамм.

Владелец обнаруженного наркотического вещества пояснил, что хранил его для личного пользования. В отношении него завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов..."

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