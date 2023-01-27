Закон о расширении деятельности НПФ приведет к росту пенсионного рынка, считают эксперты

Фото: Мария ЛЕНЦ

ВТБ Пенсионный фонд поддерживает закон, расширяющий виды деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за счет информационно-консультационных и агентских услуг в сфере финансового рынка. Он позволит снять существующие ограничения по виду предоставляемых клиентам сервисов и приведет к росту рынка негосударственного пенсионного обеспечения. Об этом рассказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Ранее негосударственные пенсионные фонды имели право заниматься только обязательным пенсионным страхованием (ОПС) и негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). После вступления закона в силу НПФ смогут также выступать как агенты финансовых организаций, например, страховых компаний, и оказывать консультативные услуги. Благодаря этому фонды станут для клиентов «одним окном», через которое можно будет получать одновременно пенсионные и комплементарные услуги – оформить банковскую карту или медицинскую страховку, а также получить иные услуги. При этом риски для фондов и средств клиентов от новых видов деятельности минимальны, поскольку НПФ не несут ответственности за ненадлежащее исполнение услуг компаниями-партнёрами.

Таким образом, пенсионные фонды станут более конкурентны на финансовом рынке за счет предоставления более широкого спектра услуг, а для их клиентов существенно упростится взаимодействие с иными организациями. Однако в основе своей фонды продолжат заниматься именно пенсионными услугами, ведь размер вознаграждения за такую деятельность не может быть более 50% от среднего совокупного размера оплаты услуг от НПО и ОПС за три прошлых года.