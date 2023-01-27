В Томске летом 2023 года пройдут съемки фильма "Жесткое небо"

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Томске пройдут съемки еще одного фильма. В этот раз кинокартина расскажет о сибирских пожарах. В фильме "Жесткое небо" примет участие известный российский актер театра и кино Олег Комаров.

По словам актера, съемки картины ведутся уже полтора года, но финальные летние сцены будут отсняты в Томске и области. Помимо этого, Комаров рассказал, что съемочные дни выпадут на июль-август, когда в тайге самое неприятное время — гнусы, комары и мошки.

Также добавляется, что режиссером фильма "Жесткое небо" стал Юрий Овчинников.

Полный актерский состав фильма пока что не раскрывается, но по словам режиссера, в кинокартине можно будет увидеть звезд отечественного кино. Также планируется, что второстепенные роли исполнят актеры из Томска, а массовку — жители областного центра.