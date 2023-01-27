В Томской области с января по декабрь 2022 года родилось более 8 тысяч детей

Фото: Булатов Алексей

В Томской области в период с января по декабрь 2022 года на свет появилось более восьми тысяч детей, из них 392 мальчика и 4 296 девочек, а также 109 пар двойняшек и 2 тройни. Об этом сообщается на сайте обладминистрации.

"Первенцами стали 3 339 новорожденных, 2 934 — вторые дети; 1 553 — третьи дети; 506 — четвертые дети, 168 — пятые дети; 79 — шестые дети; 29 — седьмые дети; 12 – восьмые дети; 2 — девятые дети; 7 — десятые дети. В двух семьях жителей Томского района родился 11-й ребенок, в семье Молчановского района — 12-й, в семье Томского района — 13-й ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за указанный период в Томской области было зарегистрировано 8 737 актов о рождении. Больше половины детей появились на свет в браке - это 6 466 младенцев и 74,4 % в общем количестве. Кроме того, 1 123 — одновременно с установлением отцовства, 1 045 — у одиноких матерей.

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