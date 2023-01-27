В 2023 году появится третье издание Красной книги Томской области

Обновленный перечень редких видов был опубликован на сайте в декабре прошлого года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты ОГБУ «Облкомприрода» готовит к выпуску третье издание Красной книги Томской области, сообщила пресс-служба ведомства. Печерень редких видов животных, растений и грибов периодически обновляется между изданиями.

«Красная книга издается раз в 10 лет. На сайте ОГБУ «Облкомприрода» в свободном доступе размещено издание 2013 года», - говорится в сообщении.

Обновленный перечень редких видов был опубликован на сайте в декабре прошлого года. Выпуск нового издания планируется в 2023 году.

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