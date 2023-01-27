В Томске днем 27 января температура воздуха составит -7 градусов

Фото: Алёна Голева

В Томске 27 января синоптики обещают до -7 градусов; облачная погода с прояснениями умеренный снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в пятницу ветер будет дуть юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит до -5…-7°С. Также ожидается облачность с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ночью небольшой, местами умеренный снег, днем умеренный, местами сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах отложение мокрого снега, метели. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем -2…-7°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

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