Туристический пешеходный маршрут появится в Томске на улице Красноармейская

Новая прогулочная зона появится в Томске Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На участке улицы Красноармейская - от проспекта Кирова до улицы Герцена - отреставрируют деревянные заборы и ворота. Здесь создадут пешеходный маршрут, который станет одним из центров притяжения туристов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томска.

В каком состоянии сейчас находится улица, проверили на выездном совещании специалисты администрации Кировского района города и и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергей Чиков.

«Это хороший уголок города с историческими зданиями, которые сохранились в приличном состоянии. Они могли бы стать привлекательным туристическим местом. Но нужно подтянуть внешний вид, приведя в порядок ворота и заборы. Зачастую они являются частной собственностью, но владельцы не в силах самостоятельно провести ремонт. Мы можем прийти на помощь посредством ресурсов спонсоров и сил волонтёров», - сказал Сергей Чиков.

Специалисты рассматривают разные варианты обустройства туристического маршрута Фото: Пресс-служба мэрии Томска

По словам чиновников, рассматриваются разные варианты обустройства прогулочной зоны, а также разные варианты финансирования ремонта улицы.

В мэрии добавили, что сегодня, 26 января, на стратегической сессии по развитию туризма губернатор Томской области Владимир Мазур заявил о необходимости увеличить число пешеходных маршрутов.

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