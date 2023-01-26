Девятибальные пробки зафиксировали в Томске 26 января вечером

Пробки в Томске достигли 9 баллов. Фото: портал "2ГИС"

К 19 часам 26 января пробки на дорогах Томска достигли 9 баллов. Большой затор образовался на участке улицы Красноармейская: от пересечения с улицей Карташова до Транспортной площади. На проспекте Фрунзе затруднено движение на участке от пересечения с улицей Шевченко до пересечения с улицей Тверская

Наблюдаются пробки также на улицах Яковлева, Сибирская, Нахимова (на подъезде к Коммунальному мосту), Смирнова, Первая Рабочая, Иркутский тракт, а также на проспектах Ленина и Кирова.

Данные предоставил онлайн-сервис «2ГИС».

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