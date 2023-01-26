СК Томской области возбудил дело по факту насильственной смерти в селе Молчаново

Следственный комитет собирает и закрепляет доказательственную базу по уголовному делу. Фото: СУ СК России по Томской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в селе Молчаново. По подозрению в совершении убийства задержали двоих односельчан погибшего. Ранее оба мужчины уже привлекались к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России по Томской области.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые во время совершения преступления угрожали потерпевшему предметом, внешне похожим на пистолет, и требовали передать им имущество погибшего», - говорится в сообщении.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что в жилом доме в селе Молчаново было обнаружено тело 55-летнего мужчины. По предварительной информации, сельчанин скончался в результате травмы головы.

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