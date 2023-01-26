Около 7,5 тысяч браков было зарегистрировано в Томской области в 2022 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в 2022 году было зарегистрировано около 7,5 тысяч браков. Также почти 5 тысяч пар развелись, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"В прошлом году органы ЗАГС Томской области зарегистрировали 7 458 браков, большинство брачных союзов оформлены в Томске — 5 328. При этом, 4 777 мужчин и 4 653 женщины вступили в брак впервые в своей жизни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что популярные даты (22.01.2022, 22.02.2022, 08.07.2022, 22.07.2022 и 20.08.2022) в Томской области было зарегистрировано 389 браков.