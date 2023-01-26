В Томске 27 января перекроют участок от улицы Енисейской до проспекта Комсомольского

Фото: Анна Ковалёва

27 января в Томске перекроют участок от улицы Енисейской до проспекта Комсомольского. Перекрытие связано с проведением АО «Томск РТС» аварийных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

"В период до 23.00 27 января участок ул. Енисейской от пр. Комсомольского до ул. Енисейской 32б будет перекрыт для движения автотранспорта. Перекрытие связано с проведением АО «Томск РТС» аварийных работ по восстановлению горячего водоснабжения на участке тепломагистрали №2", - поясняет администрация.

Также добавляется, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными знаками дорожного движения.