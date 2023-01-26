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НовостиОбщество26 января 2023 9:28

Жителям Томска рассказали, что изменится с 1 февраля 2023 года

С начала месяца состоится индексация важных социальных пособий
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Для томичей, как и для всех россиян с 1 февраля 2023 года наступят некоторые изменения. Как сообщает Федеральное агентство новостей "ФАН", власти России приняли ряд важных законов, включая повышение социальных пособий, которые вступят в силу уже с начала следующего месяца.

Уточняется, что с февраля состоится индексация важных социальных пособий. Это коснется материнского капитала и ежемесячной денежной выплаты. Коэффициент индексации, ориентировочно, составит 11,9 процента.

Также власти России планируют обеспечить граждан устойчивым и безопасным интернетом. За неисполнение требований будет взыскиваться штраф по КоАП.

Что касаемо региональных властей, то им разрешили передавать льготникам невостребованное жилье, которое до этого предназначалось для уволенных в запас военнослужащих.