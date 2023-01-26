Транспортная прокуратура проверит законность отмены рейса Томск-Нижневартовск

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Транспортная прокуратура проверит выполнение законодательства после отмены рейса Томск-Нижневартовск. Информация об этом поступила от горожан 24 января 2023 года.

"В СМИ 24.01.2023 опубликовано обращение гражданина об отмене регулярных авиарейсов авиакомпании «Ютэйр» по маршруту Нижневартовск – Томск, а также о возможном отсутствии в международном аэропорту Томск имени Николая Камова условий приема воздушных судов указанной авиакомпании", - говорится в сообщении.

По этому факту транспортная прокуратура организовала проверку исполнения федерального законодательства, в том числе о защите прав потребителей авиационных услуг.

Напомним, авиакомпания с начала 2023 года осуществила три перелета из Томска в Нижневартовск, после чего сообщила об отмене данного маршрута по неизвестным причинам.

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