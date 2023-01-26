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НовостиОбщество26 января 2023 5:50

В Томской области нашли пропавшего в октябре 2022 года мужчину

Мужчина родом из села Лучаново
Алёна ГОЛЕВА
Фото: ЛизаАлерт

Фото: ЛизаАлерт

В Томске волонтерам поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" удалось установить местоположение ранее потерявшегося мужчины из села Лучаново Томской области. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Тарасов Геннадий Николаевич найден, жив. Благодарим за распространение информации по поиску!", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 октября 2022 года поисково-спасательный отряд опубликовал информацию о поисках 60-летнего мужчины. На тот момент о его местонахождении было неизвестно почти неделю.

Спустя более, чем три месяца удалось найти жителя Лучанова живым.

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