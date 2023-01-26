После жалоб жителей Томска в микрорайоне Южные ворота запретили строительство поликлиники

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в микрорайоне Южные ворота запретили строительство поликлиники после жалоб горожан. Томичи обратились в прокуратуру с заявлением на запланированную стройку, пишут в telegram-канале "Зональненское сельское поселение".

"Администрацией Зональненского поселения принято решение в отказе выдачи разрешения на строительство объекта: "Поликлиника на 400 посещений в смену в мкр. Южные Ворота", в связи с выявленными нарушениями в представленных документах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что еще в 2022 году в Томске должно было начаться строительство поликлиники в Южных Воротах. На этот объект из бюджета направлено более 600 миллионов рублей, тогда еще это сообщила журналистам бывшая замгуберантора по социальной политике Алена Левко.

Уточняется, что данное решение органа местного самоуправления может быть оспорено в суде или заявитель может устранить замечания и подать документы для повторного рассмотрения.