В Томске 24 января потеплеет до -9 градусов

Фото: Алёна Голева

В Томске 24 января синоптики обещают до -9 градусов; снег, ночью местами сильный снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в понедельник ветер будет дуть западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Днем температура воздуха составит до -7…-9°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, днем по северо-западу без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -10…-15°С, местами -4…-9°С, по северо-востоку до -20°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

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