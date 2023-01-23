В Томске движение транспорта затруднено из-за 9-бальных пробок

Пробки в Томске достигли девяти баллов Фото: Анна Ковалёва

23 января, к 18:25, пробки на дорогах Томска достигли 9 баллов. Основные заторы образовались на Комсомольском проспекте, улицах Мичурина, Сибирская, Яковлева, Красноармейская, Нахимова (в сторону Коммунального моста).

Наблюдаются пробки также на участках улиц Елизарова, Пушкина, 79 гвардейской дивизии, Шевченко, Розы Люксембург, пр. Мира и Фрунзе.

На проспекте Ленина заторы образовались в районах Политехнического университета, пересечения с улицей Тимакова (в сторону Лагерного сада) и от пересечения с проспектом Фрунзе до пересечения с переулком Нахановича (из центра).

Читайте также Еще одно ДТП с пострадавшими произошло на трассе под Томском