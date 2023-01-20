В Томске будут судить мужчину, который убил женщину и закопал ее тело в лесу

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Прокуратура Томской области сообщает, что мужчине, который убил 44-летнюю томичку, а затем закопал ее тело в пакете и ковре, будет предъявлено обвинение в суде. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.

"В августе 2022 года томич в сети Интернет познакомился с 44-летней женщиной и пригласил ее к себе домой. В процессе совместного распития спиртного между новыми знакомыми возникла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил гостью руками по голове и телу, отчего она упала и потеряла сознание. На следующий день утром он обнаружил, что она умерла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после убийства житель Томска завернул тело в полиэтиленовый пакет и ковер, а ночью вывез в лес, где и закопал. Также обвиняемый отправил сообщение родственнице с телефона убитой о якобы "переезде в другой город".

Однако в сентябре 2022 года родственница обратилась в полицию с заявление о пропаже, так как она не выходила на связь. В ходе следствия удалось установить причастность мужчины к смерти 44-летней жительницы Томска.

После отрицания 43-летний томич все же признал вину. В отношении него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".