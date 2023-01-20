В ДТП на трассе Томск-Светлый не было погибших

Фото: ПСС по Томской области

Заместитель начальника областной ПСС Владлен Кузьменчук сообщил журналисту "КП-Томск", что в аварии на трассе Томск-Светлый не было погибших. Спасатели достали из легкового автомобиля только одного пострадавшего.

Напомним, что утром 20 января, в пятницу, на трассе Томск-Светлый произошло страшное дорожно-транспортное происшествие между "Ниссаном" и грузовиком. Томским спасателям пришлось вызволять пострадавших из легкового автомобиля специальным инструментом.

Ранее также сообщалось, что после успешного извлечения пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.

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