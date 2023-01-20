В уборке общественных пространств 20 января участвуют более 20 человек

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Мэрия Томска сообщает, что 20 января, в пятницу, в скверах и парках города задействовано более 20 людей, которые занимаются уборкой территорий.

"В зимний период в план работ входит расчистка дорожек от снега и льда, вывоз снега там, где это требуется, а также опустошение урн и уборка случайного мусора. Ежедневно подрядчик убирает порядка 60 общественных пространств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 19 и 20 января 2023 года сотрудники прометали дорожки вручную и механизированно. При увеличении количества осадков, число бригад увеличивается.

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