В Томской области с 2023 года будет более 900 маршрутов патрулирования лесов

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Департамент лесного хозяйства по Томской области сообщает об изменениях в патрулировании лесов с 2023 года. Корректировки коснутся транспортной доступности, расширения полномочий, удаленности маршрутов и других пунктов при профилактических рейдах.

"В 2023 году будет разработано и установлено более 900 маршрутов патрулирования лесов. С этого года полномочиями государственных инспекторов лесного контроля также будут наделены лесничие из районов и сотрудники ОГКУ «Томсклес»", - говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь при формировании маршрутов будет учитываться дорожная сеть, удаленность от населенных пунктов и антропогенная нагрузка на лесной массив. Кроме того, у лесничих будет расширены полномочия - они вправе составлять протоколы не только по лесонарушениям, предусматривающим уголовную ответственность, но и административную. А именно - незаконный сбор дикоросов, разведение костров, поджоги травы, свалка мусора в лесу и прочее.

В данный момент в регионе функции государственного лесного контроля выполняют 279 человек. Расширенные полномочия появятся у 82 из них.

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