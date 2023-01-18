Для томского аэропорта запустили первую цифровую подстанцию для обеспечения энергией

Фото: ПАО "Россети Сибирь"

В Томской области запустили первую цифровую подстанцию для обеспечения энергией аэропорта имени Николая Камова. Помимо этого, от нее также питаются несколько региональных поселков, сообщили журналистам "КП-Томск" в ПАО "Россети Сибирь".

"Значение подстанции «Аэропорт» напряжением 35 кВ сложно переоценить. В настоящий момент от нее запитан Международный аэропорт Томск имени Николая Камова и несколько поселков в Томском районе. Сама подстанция построена в 1974 году, за 48 лет интенсивной работы износ оборудования достиг уровня 100 %", - говорится в сообщении.

Как уточнил и.о. гендиректора ПАО "Россети Сибирь" Павел Акилин, подстанция "Аэропорт" в регионе была построена в 1974 году. Работы по ее реконструкции велись с 2018 года. Общий объем финансирования - 269,7 млн рублей.

"Автоматизация подстанции – в полной дистанционной управляемости объекта, видеонаблюдении и непрерывном мониторинге работы всего энергооборудования. Все оборудование отечественного производства. Помимо повышения надежности электроснабжения международного аэропорта и потенциала для его дальнейшего развития, ввод подстанции «Аэропорт» позволит нам осуществлять технологическое присоединение новых потребителей. Иными словами, это подразумевает новые возможности для развития Томского района – развитие бизнеса, строительство новых предприятий, ввод жилых и социально значимых объектов", - добавил руководитель.

Специалисты Россети Томск в рамках технологического перевооружения энергообъекта заменили старый трансформатор на два новых мощностью 4 МВА каждый, установили новое блочное открытое распределительное устройство 35 кВ с вакуумными выключателями, оборудование релейной защиты и автоматики, смонтированы волоконно-оптические линии связи и многое другое.

Отмечается, что энергетики использовали современное отечественное цифровое оборудование и таким образом реализовали пилотный проект строительства первой высокоавтоматизированной подстанции в Томской области.