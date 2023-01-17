Томская пенсионерка стала волонтером проекта «Накорми бездомного»

Волонтеры угощают томских нуждающихся в рамках акции "Накорми бездомного"

Акция «Накорми бездомного» проходит в Томске еженедельно. Каждый вторник волонтеры из группы «Добродеи» привозят пищу к гаражному комплексу у дома 32 по улице Тверская. Местная жительница Агата Станиславовна не раз наблюдала из своего окна, как здесь кормят нуждающихся. Несмотря на это, 68-летняя женщина не задумывалась, что значит горячее угощение для тех, у кого нет дома, еды и теплой одежды. Только после прочтения статьи наших коллег из «МК в Томске» пенсионерка узнала об акции подробно.

«Сюжет, который я прочитала на своем телефоне, заставил задуматься. Ведь не зря говорят - от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Каждый может оказаться в тяжелой ситуации, которую невозможно изменить или как-то повлиять на нее», - заявила пенсионерка.

В благотворительном проекте участвуют более 300 волонтеров

Из статьи томичка узнала, что волонтеры принимают в свою команду тех, кто будет готовить пищу и отвозить еду для раздачи. Также они принимают одежду, обувь, старые мобильные телефоны.

Агата Станиславовна нашла у себя кнопочный сотовый телефон, который давно стал ненужным. Женщина купила бинты, медицинский клей БФ-6, лейкопластырь, перекись водорода, вату, мазь «Левомеколь» и отнесла все это волонтерам.

«Про лекарственные препараты я прочитала в статье, затем на сайте у волонтеров, по своей инициативе купила грудной сбор от кашля. В следующий раз хочу отдать волонтерам старые, но вполне крепкие пледы. Теплые пледы точно есть у дочери, заберу у нее, бездомным нужнее», - рассказала пенсионерка.

От волонтеров женщина узнала о еще одной проблеме – отсутствии удобного места для приготовления пищи. Именно поэтому в рамках акции помощников просят приносить такую еду, которую достаточно залить кипятком. Агата Станиславовна, впервые в жизни выступившая волонтером, решила при первой же возможности закупить и принести для нуждающихся упаковки с лапшой, картошкой или кашей быстрого приготовления.

Людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, раздают еду, лекарства, одежду

«Возможно, в этом месяце финансовая ситуация не позволит мне помочь тем, у кого нет еды и дома, но, как только справлюсь со своим личным экономическим кризисом, куплю и принесу продукты!», - заявила пенсионерка.

Помочь нуждающимся может каждый, написав волонтерам в директ аккаунта «Добродеи» в сети «ВКонтакте».