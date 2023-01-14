В 2022 году около 60 томских сирот получили квартиры после суда

Жители региона получают собственные квартиры по закону «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году 57 выпускников детских домов стали хозяевами благоустроенных квартир после вмешательства специалистов УФССП России по Томской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что 39 сирот получили жилье в районах региона и 18 человек – в Томске.

В управлении федеральной службы судебных приставов по Томской области добавили, что мировые соглашения с муниципалитетами заключили еще 45 подростков. Они получат квартиры за счет жилищного сертификата. Возможен и другой вариант: жилье им предоставят позже, до конца 2023 года, но площадью больше положенных 27 м2.

Представители УФССП уточнили, что квартиры для сирот покупаются через электронные аукционы. После этого заключаются договоры социального найма.

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