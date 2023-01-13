В 2022 году жителям Томской области доставили более трех миллионов печатных изданий

В ТОП-3 самых читающих регионов вошли Тегульдетский, Зырянский и Каргасокский районы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России 13 января отмечают День российской печати. В честь праздника Почта России подсчитала, сколько газет и журналов выписали жители Томской области в 2022 году.

Подписчикам из региона в ушедшем году почтальоны доставили 3,1 миллиона печатных СМИ. 87 процентов из них составили газеты.

Чаще всего выписывали областные газеты «Красное знамя» и «Действие». Доля районных газет за последние три года выросла с 31 до 43 процентов.

«Из местной прессы жители региона часто читали «Северную правду», «Знамя труда», «Сельскую правду», «Шегарский вестник», «Зарю Севера» и другие»», - говорится в сообщении.

В ТОП-3 самых читающих регионов вошли Тегульдетский, Зырянский и Каргасокский районы.

Читайте также: Томской области выделят почти 7 млн рублей на сохранение сельской церкви начала XIX века