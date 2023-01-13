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НовостиОбщество13 января 2023 9:18

На Коммунальном мосту в Томске в час пик будет дежурить экипаж ДПС

Сотрудники будут дежурить в районе свертка от Северного парка
Кирилл Колемасов
Фото: Алена Мищенко.

Фото: Алена Мищенко.

В Томске на Коммунальном мосту в час пик будет дежурить экипаж ДПС, сообщила пресс-служба мэрии. О достижении договоренности с томским ГИБДД сообщил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Сотрудники будут дежурить в районе свертка от Северного парка. Ранее в сети пользователи неоднократно жаловались на водителей, которые в районе выезда из микрорайона едут по обочине и затем пытаются встроиться в общий поток. Из-за этого нередко возникали ДТП, которые еще больше затрудняли движения.

Ранее мы рассказывали, что на по итогам выезда губернатора Томской области Владимира Мазура было принято решение положить плиту на проблемный участок дороги.

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