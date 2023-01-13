В Томской области женщина получила условный срок за удар ножом

Суд приговорил виновную к 8 месяцам лишения свободы условно. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Колпашевском районе 21-летняя девушка ударила ножом в плечо своего сожителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области. Ее признали виновной по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как установил суд, инцидент произошел в августе 2022 года, когда девушка распивала спиртные напитки со своим сожителем.

«В какой-то момент между ней и ее возлюбленным произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой она схватила кухонный нож и ударил им мужчину в область плеча, чем причинила легкий вред его здоровью», - говорится в сообщении.

Суд приговорил виновную к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор еще не вступил в силу.

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