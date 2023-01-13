Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 8:35

В Томской области женщина получила условный срок за удар ножом

Легкий вред здоровью она нанесла своему сожителю
Кирилл Колемасов
Суд приговорил виновную к 8 месяцам лишения свободы условно.

Суд приговорил виновную к 8 месяцам лишения свободы условно.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Колпашевском районе 21-летняя девушка ударила ножом в плечо своего сожителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области. Ее признали виновной по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как установил суд, инцидент произошел в августе 2022 года, когда девушка распивала спиртные напитки со своим сожителем.

«В какой-то момент между ней и ее возлюбленным произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой она схватила кухонный нож и ударил им мужчину в область плеча, чем причинила легкий вред его здоровью», - говорится в сообщении.

Суд приговорил виновную к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор еще не вступил в силу.

Читайте также: В Томском районе в пожаре погиб еще один человек