Новосибирца осудили за добычу осетра в Томской области

Осетр является ценной промысловой рыбой Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Томской области задержали жителя Новосибирска, который выловил в реке Копыловская Кеть осетра. За незаконную добычу этой рыбы предусмотрен не только крупный штраф, но в некоторых случаях и уголовная ответственность. Обвинение по уголовному делу в отношении рыбака утвердила региональная прокуратура.

«В июне 2022 года новосибирец приехал на рыбалку в Колпашевский район и выловил из реки Копыловская Кеть один экземпляр сибирского осетра, который относится к ценным водным биологическим ресурсам и занесена в Красную книгу Российской Федерации. Выловленную рыбу мужчина хранил при себе до изъятия сотрудниками полиции», - рассказали представители прокуратуры.

Ущерб от незаконной добычи одной краснокнижной рыбы составил 10 тысяч рублей. Уголовное дело, заведенное на браконьера, уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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