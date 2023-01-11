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НовостиОбщество11 января 2023 9:28

В Стрежевом с бывшего работника нефтяной компании взыскали сумму полученной им взятки

Мужчина брал деньги за приемку работ по ремонту машин предприятия
Анна Ковалёва
Работник нефтяного предприятия попался на взятке

Работник нефтяного предприятия попался на взятке

Фото: Даниил ОПАРИН

54-летнего мастера по ремонту транспорта нефтяной компании осудили за получение взятки в размере 30 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с мужчины этих денег в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Соблюдение законодательства о противодействии коррупции проверила прокуратура города Стрежевой. Она установила, что в мае 2021 года работник нефтяного предприятия незаконно получил деньги за беспрепятственную приемку работ по ремонту автомобилей компании. Мужчину осудили по статье 290 УК РФ «Получение взятки».

«Учитывая, что получение взятки по своей гражданско-правовой природе является ничтожной сделкой, противной основам правопорядка и нравственности, прокуратура города обратилась в суд с иском о взыскании с ответчика в доход государства денежных средств, полученных в качестве взятки», - сказано в сообщении.

Исковые требования удовлетворены, прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда.

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