На жителя Томской области завели уголовное дело за неуплату алиментов

Отец задолжал за содержание детей около трехсот тысяч рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

37-летний житель села Кожевниково не выплачивает алименты на содержание двоих малолетних детей. Общая сумма его долга превысила 280 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

По решению суда с 37-летнего жителя Кожевниково взыскиваются средства на содержание двоих детей. В декабре 2021 года за уклонение от уплаты алиментов мужчину привлекли к административной ответственности. «Должных выводов для себя не сделал и к выплате алиментов не приступил. В результате за период с апреля 2022 года по ноябрь 2022 года размер задолженности составил более 150 тысяч рублей, а общая сумма долга превысила 280 тысяч рублей», - сказано в сообщении.

Прокуратура проверила соблюдение законодательства об исполнительном производстве и направила материалы в органы дознания.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей)», - добавили в пресс-службе.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура взяла под свой контроль

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