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НовостиОбщество10 января 2023 13:01

На жителя Томской области завели уголовное дело за неуплату алиментов

Долг алиментщика составил более 280 тысяч рублей
Анна Ковалёва
Отец задолжал за содержание детей около трехсот тысяч рублей

Отец задолжал за содержание детей около трехсот тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

37-летний житель села Кожевниково не выплачивает алименты на содержание двоих малолетних детей. Общая сумма его долга превысила 280 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

По решению суда с 37-летнего жителя Кожевниково взыскиваются средства на содержание двоих детей. В декабре 2021 года за уклонение от уплаты алиментов мужчину привлекли к административной ответственности. «Должных выводов для себя не сделал и к выплате алиментов не приступил. В результате за период с апреля 2022 года по ноябрь 2022 года размер задолженности составил более 150 тысяч рублей, а общая сумма долга превысила 280 тысяч рублей», - сказано в сообщении.

Прокуратура проверила соблюдение законодательства об исполнительном производстве и направила материалы в органы дознания.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей)», - добавили в пресс-службе.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура взяла под свой контроль

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