В Томской области за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19

В Томской области выявили 15 новых случаев COVID Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 10 января, в Томской области выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 158 712 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 18 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 280 человек. Скончался один пациент.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 3 032 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 47 пациентов скончались, 5 062 выздоровели.

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