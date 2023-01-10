Создателю памятника Чехову в Томске исполнилось 75 лет

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 10 января 2023 года, создателю знаменитого памятника Чехову на набережной в Томске Леонтию Усову исполнилось 75 лет.

Леонтий родился в Арангельской области, он занимается скульптурой из кедра и другой древесины. Свою первую работу он создал в 1972 году, а сейчас у него их более 700.

Памятник Чехову был установлен 20 августа 2004 года в честь 400-летия Томска, его полное название: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего „Каштанку“».

"И это не были смотрины, я приехал сразу жить и работать. И уехал через год в Брянск", - сказал Усов в одном из интервью о Томске.

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