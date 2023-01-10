Томичи могут оформить электронный полис ОМС через «Госуслуги»

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Жители Томской области могут оформить электронный полис ОМС через «Госуслуги». Для получения электронного полиса необходима только подтверждённая учетная запись на портале, сообщает департамент здравоохранения области.

"Носить с собой пластиковую или бумажную версию полиса ОМС больше нет необходимости: достаточно показать электронный документ на экране телефона. Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда доступны в личном кабинете на «Госуслугах». При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут формироваться автоматически", - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что при необходимости граждане могут поменять страховую компанию, регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса.

Также уточняется, что для получения электронного полиса необходима только подтверждённая учетная запись на «Госуслугах». Если в личном кабинете уже есть номер полиса ОМС, то цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление на его оформление; документ будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис также оформляют за день – потребуются данные свидетельства о рождении.

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