В канун Рождества в Томском районе задержали двух черных лесорубов

Фото: пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области

Инспекторы лесного надзора задержали двух черных лесорубов в Томском районе, сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области. Мужчин задержали в канун Рождества.

«В пятницу, 6 января в окрестностях села Басандайка были задержаны 2 мужчин, которые спилили 6 деревьев: 4 пихты и 2 берёзы. Общий объем ущерба лесному фонду составил более 35 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

У мужчин изъяли пилу, древесину и автомобиль. Материалы дела были переданы в полицию.

Читайте также: В Томске спустя 23 года был задержан подозреваемый в убийстве мужчина