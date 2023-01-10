Новой участницей проекта «Краса в погонах» стала помощник прокурора Молчановского района

Фото: прокуратура Томской области.

«МК в Томске» продолжает знакомить томичей с женщинами, которые в рабочее время носят форму. В этот раз участницей проекта «Краса в погонах» стала Наталья Медведева – помощник прокурора Молчановского района Томской области.

Наталья работает в прокуратуре с марта 2022 года. Ее хобби – легкая атлетика, кикбоксинг, кулинария и психология.

Напомним, что проект «Краса в погонах» не является конкурсом. Его цель – познакомить томичей с красивыми женщинами, которые работают в силовых структурах региона – СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

Читайте также: Томский проект «Краса в погонах» рассказал о новой участнице