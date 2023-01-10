В Томской области может потеплеть к выходным дням

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В Томской области к выходным дням может потеплеть. По прогнозам синоптиков, к середине января прогнозируется до -12 градусов, сообщает начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Отмечается, что среднедекадная температура по региону составит -19...-25 градусов. Как добавляет специалист - это ниже нормы на 2-4 градуса.

Напомним, что ранее сообщалось, как в области резко поменялся температурный фон. На данный момент и в ближайшие дни он составляет от -28...-33 градусов, до -40...-45 градусов. Однако к выходным синоптики обещают ночью -22...-27, местами до -33 градусов, а днем - минус 18...-23. Также добавляется, что практически всю декаду будут идти осадки в виде снега.

В Томске также станет немного теплее. Если на ближайшие дни специалисты прогнозируют -28...-30 градусов, а днем - минус 26...-28 градусов, то к выходным ожидается -23...-25 ночью и -12...-20 днем.

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