В Томской области мужчину осудили за кражу и угрозу убийством

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Зырянского района признали виновным в краже и угрозе убийством. 53-летнего местного жителя осудили по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Как установил суд, в июле 2022 года мужчина проходил мимо дома пенсионерки, которой когда-то помогал, проник на веранду и похитил телефон. Сумма ущерба составила 2,5 тысячи рублей.

В августе 2022 года нетрезвый мужчина встретил дочь своего знакомого на улице.

«Из неприязни к отцу женщины, желая напугать, он повалил ее на землю и начал душить, высказывая при этом угрозы убийством, которые она воспринимала реально», - говорится в сообщении.

Суд приговорил виновного к 2 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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