Томич решил заняться инвестициями и потерял почти 500 тысяч рублей

Возбужденно уголовное дело. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томске 48-летний местный житель потерял более 460 тысяч рублей, решив заняться инвестициями, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Мужчина увидел рекламу финансовой платформы в интернете и оставил заявку. С ним связался представитель сайта и предложил купить акции, чтобы потом продать по выгодной цене. В течение месяца потерпевший общался с мошенником в мессенджере и приложениях в телефоне, которые ему сказал установить собеседник.

«По указанию афериста потерпевший перевел на счета указанные незнакомцем более 460 тысяч рублей. Эти денежные средства собеседник обещал перевести на финансовую платформу, чтобы купить акции», - говорится в сообщении.

Через некоторое время, мошенник сообщил мужчине, что для вывода средств нужно оплатить комиссию в 10% от общей суммы.

Возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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