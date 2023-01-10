В Томске из-за шторма с крыши дома сорвало листы металла

Фото: Спасатели Томска ОГБУ"ТО ПСС

В Томске на улице Яковлева в период штормового предупреждения сорвало несколько металлических листов с крыши дома. Томским спасателям удалось ликвидировать поломку.

"В понедельник, девятого января, в 15:03 спасателей вызвали на улицу Яковлева для устранения последствий штормового ветра. На крыше двухэтажного здания оторвало несколько листов металла. Спасатели поднялись на крышу по трехколенной лестнице", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале спасателей уточнили, что специалисты устраняли брешь в крыше, обеспечив себе безопасность при помощи альпинистского снаряжения. После обращения жителей дома до полной ликвидации прошло 40 минут.

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