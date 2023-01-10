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НовостиОбщество10 января 2023 2:46

В Томском районе мужчину оштрафовали за угон экскаватора

Нарушителя задержал иностранец
Кирилл Колемасов
Суд приговорил 27-летнего томича к штрафу

Суд приговорил 27-летнего томича к штрафу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27-летний житель Томска был оштрафован за неправомерное завладение чужим экскаватором, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Его признали виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Как установил суд, мужчина согласился помочь знакомому привезти грунт и приехал на производственную площадку в пос. Зональная Станция Томского района.

«Завладев припаркованным на территории площадки экскаватором, он подъехал к куче грунта и начал его погрузку», - говорится в сообщении.

Студент-иностранец, который работал на площадке сторожем позвонил владельцу транспорта по видеосвязи. Виновный заметил это, выхватил телефон из рук сторожа и завершил видеозвонок. Затем мужчина попытался скрыться, но иностранец задержал его до приезда полиции.

Суд приговорил 27-летнего томича к штрафу в размере 25 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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