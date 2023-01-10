Томичам рассказали о тревожных признаках обморожения

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В Томскую области вернулись крепкие морозы, опасным последствием которых может быть обморожение. В облздраве назвали "симптомы" при обморожении различных частей тела.

Общие показатели

Основным "датчиком" того, что организм переохладился и повысился риск обморожения - это снижение температуры тела до 36, слабость, сонливость, движения скованны, речь замедленна и редкий пульс - 60 ударов в минуту.

Болезненность

Распространенным признаком близкого обморожения - это болезненность какой-либо части тела. Например, кончик носа или пальца. В этот момент пропадает чувствительность, и наступает онемение. В облздраве уточнили, что в таком случае нельзя растирать кожу снегом.

Предотвращение

Чтобы избежать переохлаждения и обморожения в облздраве рекомендуют надевать несколько слоев одежды, а лучше всего - меньше находиться на морозе и не допускать охлаждения тела.

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