«Много нападений на горожан было в первые дни года»: в травмпунктах рассказали, с какими проблемами поступали томичи на каникулах

Томичи обращались за медпомощью из-за травм после избиений Фото: Николай Александров

Медицинская сестра томского травматологического пункта Вера выделила две основных причины, по которым горожане обращались за помощью в каникулы. В подавляющем большинстве случаев это были так называемые «пьяные травмы», а также травмы, полученные при развлечениях.

«Преимущественно травмы на праздниках получают гуляющие люди, которые катаются на коньках и ватрушках. Падают – это, прежде всего, повреждения позвоночника, таза. И еще с политравмами поступали. В мое дежурство привезли выпившего, который решил окно протереть, полез и вывалился с третьего этажа. И также травмы, полученные в драках. Вообще народу много было в начале января. При этом бабушек с тазобедренными суставами в этот период поступало не больше, чем в обычные дни», - рассказала Вера.

Сотрудница местного офтальмологического травмпункта Надежда перечислила специфические травмы, с которыми поступали томичи в праздники. По ее словам, в начале 2023 года резко участились случаи нападений на горожан. Многих привозили в глазной трамвпункт после избиений.

«Много нападений на горожан было в первые дни года. Не припомню, чтобы в каком-то году было столько обращений из-за нападений, как сейчас. Пациенты рассказывают, что просто выходят из подъезда, а их начинают бить незнакомцы. И так же на улицах на прогулке, причем не только в темное время суток, но и днем. Много поступило с ударами по голове», - рассказывает медик.

Водители снегоходов тоже в большом количестве оказались в числе пациентов глазного травмпункта.

Во время каникул снегоходчики оказались в числе пациентов томских травмпунктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Многие снегоходчики расслаблены, на веселе, поэтому ветки попадают им в глаза, люди поступают к нам с этими травмами. И просто многие на каникулах устраивают лесные прогулки, в праздники люди практически не осторожничают, ловят глазами те же ветки», - пояснила Надежда.

Медик также рассказала, что спустя пару дней после встречи Нового года томичи массово обращались с запущенными случаями конъюктивита.

«Вот с этими проблемами к нам рекой текут после 2 января. Я не знаю, почему не обращаются своевременно – может, думают, что врачи не работают, или просто люди отдыхают, а потом уже спохватываются», - сказала сотрудница травмпункта.

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