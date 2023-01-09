В 2022 году 317 человек обратились в мэрию Томска по вопросам гаражной амнистии

«Амнистия» распространяется на гаражи и земельные участки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За период с января по декабрь 2022 года в администрацию Томска обратились 317 человек по вопросам, связанным с гаражной амнистией. Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии.

На сайте городской администрации томичам напомнили, что с 1 сентября 2021 года владельцы гаражей могут бесплатно получить в собственность гаражи и землю под ними. Речь идет о тех участках, которые находятся в муниципальной или государственной собственности. Действие закона о «гаражной амнистии» продлится до 1 сентября 2026 года.

«Гаражная амнистия» распространяется на гаражи и земельные участки только при соблюдении ряда условий. В частности, гараж должен быть капитальным, построенным до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 29.12.2004); не признан самовольной постройкой», - уточнили в сообщении.

Уточняющую информацию о «гаражной амнистии» томичи могут получить по телефону: 90-61-40 по понедельникам и средам, с 14-00 до 16-00.

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