В Томске кинотеатры открыли продажи билетов на фильм «Аватар: Путь воды»

Дату премьеры переносили восемь раз Фото: Андрей АБРАМОВ

В кинотеатрах Томска стали доступны билеты на фильм «Аватар: Путь воды». Он выйдет в российский прокат 12 января.

Объявление о старте продаж выложил кинотеатр «Киномакс» на своем сайте. Сеанс пройдет в формате 2D, в IMAX ленту посмотреть не получится, потому что компания IMAX покинула Россию. Онлайн и на кассах билеты на фильм доступны и в кинотеатре «Кинополис».

«Аватар: Путь воды» - продолжение оригинальной ленты «Аватар», премьера которой состоялась в 2009 году. К своим ролям вернулись почти все актеры предыдущего фильма.

Дату премьеры переносили восемь раз. Премьеры последующих сиквелов запланированы на 2024, 2026 и 2028 годы.

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