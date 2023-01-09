Житель Томской области похитил топливо из вахтового поселка

Причиненный ущерб составил более 9 тысяч рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томской области вынесли приговор 27-летнему жителю Тегульдетского района за хищение дизельного топлива из вахтового поселка, сообщила пресс-службы прокуратура Томской области. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).
«Судом установлено, что с октября по ноябрь 2022 года молодой человек, находясь на территории вахтового поселка, похитил дизельное топливо в объеме 187 литров», - говорится в сообщении.
Мужчина после окончания вахты вывез похищенное их поселка на своем автомобиле, не имея водительских прав. Опасаясь задержание сотрудниками ГИБДД, он оставил машину на въезде в с. Тегульдет около заправки. Владелец станции сообщил в полицию о подозрительном транспортом средства.
Причиненный ущерб составил более 9 тысяч рублей. Виновного приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
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