Житель Томской области похитил топливо из вахтового поселка

Причиненный ущерб составил более 9 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области вынесли приговор 27-летнему жителю Тегульдетского района за хищение дизельного топлива из вахтового поселка, сообщила пресс-службы прокуратура Томской области. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

«Судом установлено, что с октября по ноябрь 2022 года молодой человек, находясь на территории вахтового поселка, похитил дизельное топливо в объеме 187 литров», - говорится в сообщении.

Мужчина после окончания вахты вывез похищенное их поселка на своем автомобиле, не имея водительских прав. Опасаясь задержание сотрудниками ГИБДД, он оставил машину на въезде в с. Тегульдет около заправки. Владелец станции сообщил в полицию о подозрительном транспортом средства.

Причиненный ущерб составил более 9 тысяч рублей. Виновного приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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